Бывший президент «Локомотива»: Кокорин в «Спартаке»

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, судя по всему, выбрал московский «Спартак» в качестве продолжения своей карьеры. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил в своем телеграм-канале бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.



«Все, Кокорин в «Спартаке». Крайне рискованный трансфер все-таки случился», — написал Геркус.

Кокорин в прошлом сезоне провел 10 матчей за «Сочи» и забил семь мячей при десяти голевых передачах.



Александр Кокорин — 29-летний нападающий. После выхода из колонии, где он отбывал приговор по делу об избиении он вернулся в «Зенит» и подписал новый контракт. Однако в феврале был арендован «Сочи», в составе которого отыграл 10 матчей в РПЛ, забил 7 мячей и сделал 2 голевых передачи. Сейчас его контракт с петербургским клубом закончился.