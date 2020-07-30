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30.07.2020 14:37
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Бывший президент «Локомотива»: Кокорин в «Спартаке»

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, судя по всему, выбрал московский «Спартак» в качестве продолжения своей карьеры. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил в своем телеграм-канале бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.

«Все, Кокорин в «Спартаке». Крайне рискованный трансфер все-таки случился», — написал Геркус.

Кокорин в прошлом сезоне провел 10 матчей за «Сочи» и забил семь мячей при десяти голевых передачах.

Александр Кокорин — 29-летний нападающий. После выхода из колонии, где он отбывал приговор по делу об избиении он вернулся в «Зенит» и подписал новый контракт. Однако в феврале был арендован «Сочи», в составе которого отыграл 10 матчей в РПЛ, забил 7 мячей и сделал 2 голевых передачи. Сейчас его контракт с петербургским клубом закончился.

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Комментарии (3)

Михаил Азаров
Представляю как фан-сектор зенита будет "рад" встретить его на поле.
А2020
Надеюсь Кокорин забьёт Зениту ни один гол.
Иван Кадачигов
Так ему Спартаку и надо.
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