Петербуржцам привиделся пожар на подводной лодке. На верфях все идет по плану
Петербуржцы заметили активность у подводкой лодки на «Адмиралтейских верфях». Из-за пожарной машины даже возникли версии о пожаре. Корабелы опасения опровергли.
Как уточнили «Фонтанке» 30 июля в пресс-службе верфей, просто ведутся плановые работы, которые требуют присутствия огнеборцев.
Напомним, что неделю назад на предприятии сообщили, что закончили заводские испытания «черной дыры» для НАТО — самой скрытной подлодки в мире. https://www.fontanka.ru/2020/07/22/69380080/