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30.07.2020 15:47
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Петербуржцам привиделся пожар на подводной лодке. На верфях все идет по плану

Петербуржцы заметили активность у подводкой лодки на «Адмиралтейских верфях». Из-за пожарной машины даже возникли версии о пожаре. Корабелы опасения опровергли.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Как уточнили «Фонтанке» 30 июля в пресс-службе верфей, просто ведутся плановые работы, которые требуют присутствия огнеборцев.

Напомним, что неделю назад на предприятии сообщили, что закончили заводские испытания «черной дыры» для НАТО — самой скрытной подлодки в мире. https://www.fontanka.ru/2020/07/22/69380080/

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Комментарии (1)

hal9000
Скоро эта подлотка в Вашингтоне через асфальт у Белого дома выйдет с треском...а наши красноармейцы выйдут из нее и скажут -Дратуте..
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