Необычное происшествие запечатлела камера видеорегистратора одного из автомобилистов на севере Петербурга утром 30 июля. Грузовику на ходу снесло крышу в самом буквальном смысле этого выражения.



Как сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Слава, 30 июля в 11:24 на Дороге в Каменку у грузового автомобиля на ходу сорвало крышу прицепа. Приземление металлического листа в кадр уже не попало. Обнадеживает, что, судя по видео, расстояние между грузовиком и ближайшими автомобилями за ним было довольно приличным, а пешеходный переход — пуст.