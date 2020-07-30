Большегрузу снесло крышу на Дороге в Каменку. Необычное ДТП заснял очевидец
Необычное происшествие запечатлела камера видеорегистратора одного из автомобилистов на севере Петербурга утром 30 июля. Грузовику на ходу снесло крышу в самом буквальном смысле этого выражения.
Как сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Слава, 30 июля в 11:24 на Дороге в Каменку у грузового автомобиля на ходу сорвало крышу прицепа. Приземление металлического листа в кадр уже не попало. Обнадеживает, что, судя по видео, расстояние между грузовиком и ближайшими автомобилями за ним было довольно приличным, а пешеходный переход — пуст.
Чаще грузовики все же теряют на дорогах груз. Так, 22 июля на КАД в потоке машин из кузова грузовой «Газели» вылетела упаковка утеплителя. Аналогичный случай произошел на кольцевой 11 июня, причем там стройматериалы прилетели в лоб встречному внедорожнику. А из запчастей отваливаются все же чаще колеса, хотя и они представляют на дороге большую опасность.