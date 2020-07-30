ГК «ПСК»: в апартаментах жить или сдавать?

Выбор недвижимости для жизни и для аренды определяется разными мотивами. Квадратные метры под сдачу приобретаются из категории наименее дорогих. Чаще всего в формате студий, поскольку сдать небольшую площадь, пусть даже на длительный срок, легче.



Однако опытные инвесторы знают: если хочешь сдать быстро и за хорошую арендную плату, инвестируй в такую недвижимость, в которой был бы готов жить сам. Это функциональные планировки, новый дом и новый ремонт, расположение рядом с метро, консьерж, парковка, возможность сходить в кафе или ресторан пешком. Идеально, когда население района и соседи примерно в той же возрастной и социальной группе, что и арендатор.



Предложение квартир малого формата в новых ЖК в черте города подразумевает, что у инвестора есть, как минимум 2,5 млн руб. А если локация возле метро, то, скорее, 3 млн руб. и выше.



Апартаменты эту финансовую планку значительно снижают — выбор есть уже по ценам от 1,7 млн руб. в апарт-комплексе START. И ни где-нибудь, а рядом с метро «Парнас» — станцией «синей» ветки, от которой, например, до «Невского проспекта» ехать всего 25 минут. Проблема пробок решается кардинально. Добавьте к этому то, что апартаменты сдаются с ремонтом.



Наконец, проживание в апарт-комплексе отличается комфортом. Ощущение от жизни больше похоже на отель, чем на обычную многоэтажку. Большой холл, ресепшн, уборка и даже внешний вид интерьеров — всё создаёт впечатление от проживания в более дорогой недвижимости.



При таких условиях покупка апартаментов для собственного проживания, пусть на несколько лет, не менее привлекательная стратегия, чем покупка под сдачу в аренду.



В свою очередь, выбор жить или сдавать не нужно делать раз и навсегда. Договор с управляющей компанией можно заключить позже, в любое время. Равно как и завершить, если, например, собственник передумает и решит сам жить в своих апартаментах.

