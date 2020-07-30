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ГК «ПСК»: в апартаментах жить или сдавать?
Как насчет и того и другого? Решение есть.
Выбор недвижимости для жизни и для аренды определяется разными мотивами. Квадратные метры под сдачу приобретаются из категории наименее дорогих. Чаще всего в формате студий, поскольку сдать небольшую площадь, пусть даже на длительный срок, легче.
Однако опытные инвесторы знают: если хочешь сдать быстро и за хорошую арендную плату, инвестируй в такую недвижимость, в которой был бы готов жить сам. Это функциональные планировки, новый дом и новый ремонт, расположение рядом с метро, консьерж, парковка, возможность сходить в кафе или ресторан пешком. Идеально, когда население района и соседи примерно в той же возрастной и социальной группе, что и арендатор.
Предложение квартир малого формата в новых ЖК в черте города подразумевает, что у инвестора есть, как минимум 2,5 млн руб. А если локация возле метро, то, скорее, 3 млн руб. и выше.
Апартаменты эту финансовую планку значительно снижают — выбор есть уже по ценам от 1,7 млн руб. в апарт-комплексе START. И ни где-нибудь, а рядом с метро «Парнас» — станцией «синей» ветки, от которой, например, до «Невского проспекта» ехать всего 25 минут. Проблема пробок решается кардинально. Добавьте к этому то, что апартаменты сдаются с ремонтом.
Наконец, проживание в апарт-комплексе отличается комфортом. Ощущение от жизни больше похоже на отель, чем на обычную многоэтажку. Большой холл, ресепшн, уборка и даже внешний вид интерьеров — всё создаёт впечатление от проживания в более дорогой недвижимости.
При таких условиях покупка апартаментов для собственного проживания, пусть на несколько лет, не менее привлекательная стратегия, чем покупка под сдачу в аренду.
В свою очередь, выбор жить или сдавать не нужно делать раз и навсегда. Договор с управляющей компанией можно заключить позже, в любое время. Равно как и завершить, если, например, собственник передумает и решит сам жить в своих апартаментах.
START проектировался комфортным для жизни и в то же время недорогим. Таким образом, задача инвестора поиска недорогой недвижимости по формуле «жить и сдавать одинаково комфортно» — здесь уже решена.
И даже сама покупка апартаментов в ряде случаев проще, чем покупка квартиры. В START есть единственная в своем роде программа пятилетней (!) рассрочки*. С учетом начальной стоимости апартаментов, выплаты по рассрочке вполне могут быть сопоставимы с выплатами по обычной ипотеке. С ключевой разницей в том, что рассрочка оформляется по одному паспорту и не требует сбора справок.
Классическая ипотека в START, конечно, тоже есть. И она ничем не отличается от ипотеки на квартиры в жилых комплексах. Здесь также есть и льготная ипотека со ставкой от 4,2% на первый год кредитования**.
В конечном счёте каждый выбирает сам — жить или сдавать. В свою очередь START предлагает выбирать только из плюсов, без компромиссов в расположении и цене. Остается только выбрать формат. Студии бывают разные, и в START предлагается восемь планировок площадью от 18,9 до 32,4 кв. м.
Убедиться в правильности личного выбора просто. Офис продаж находится напротив метро «Парнас». В нем есть шоу-рум, а у менеджеров — ответы на все вопросы об апартаментах. Строительство апарт-комплекса идет рядом с офисом, с круглосуточной онлайн-трансляцией на сайте комплекса START.
Выбирайте, каким будет ваш старт — как жителя нового района, как инвестора или все сразу. Запись на консультации по телефону (812) 640-38-38.
*По условиям программы первый взнос составляет от 50% от стоимости апартаментов. Процентная ставка — от 3% годовых. Стоимость апартаментов — от 1,75 млн до 2,9 млн руб. Сумма рассрочки рассчитывается в зависимости от выбранных апартаментов и составляет от 875 тыс. рублей. Остаток стоимости пропорционально и равными частями распределяется на весь период рассрочки сроком до 5 лет с момента заключения договора.
**Программа разработана совместно с Банком ВТБ (ПАО). По программе предлагается часть апартаментов с отделкой в комплексе START. Первоначальный взнос — от 20%. Ставка со второго года — от 8,7%. Срок кредитования — от 1 года до 30 лет. Сумма кредита от 500 тыс. до 30 млн руб.
Подробности программ и полная информация о проекте — по телефону (812) 640–38–38
Апарт-комплекс Start — застройщик ООО «Компания СОЛ», проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/