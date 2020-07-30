В Санкт-Петербургском речном яхт-клубе 2 августа пройдёт вторая благотворительная регата «Свет.дети», задача которой собрать деньги в поддержку фонда «Свет» и его подопечных — детей с онкологическими заболеваниями.



Соревнования объединят 11 команд из представителей социально ответственного бизнеса, молодёжи и членов медицинского сообщества. Всего в регате примут участие около ста человек.



Гонка состоится в акватории Финского залива на крейсерско-гоночных яхтах класса «Л-6» по всем международным правилам парусных гонок. Болельщики смогут наблюдать за соревнованиями с теплохода, на котором также состоится дискуссия о гражданской активности и ответственной благотворительности. А после мероприятия на берегу пройдут мастер-классы по завязыванию морских узлов, выступит творческий коллектив «Гуревич FM». Посетителей с детьми порадуют аниматоры и яркая фотозона по мотивам романа «Остров сокровищ».

