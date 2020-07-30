Гонка со смыслом. В Петербурге пройдёт благотворительная регата
В Санкт-Петербургском речном яхт-клубе 2 августа пройдёт вторая благотворительная регата «Свет.дети», задача которой собрать деньги в поддержку фонда «Свет» и его подопечных — детей с онкологическими заболеваниями.
Соревнования объединят 11 команд из представителей социально ответственного бизнеса, молодёжи и членов медицинского сообщества. Всего в регате примут участие около ста человек.
Гонка состоится в акватории Финского залива на крейсерско-гоночных яхтах класса «Л-6» по всем международным правилам парусных гонок. Болельщики смогут наблюдать за соревнованиями с теплохода, на котором также состоится дискуссия о гражданской активности и ответственной благотворительности. А после мероприятия на берегу пройдут мастер-классы по завязыванию морских узлов, выступит творческий коллектив «Гуревич FM». Посетителей с детьми порадуют аниматоры и яркая фотозона по мотивам романа «Остров сокровищ».
Как рассказали организаторы, перед соревнованиями все команды делают благотворительный взнос. Поддержать инициативу может любой желающий, сделав пожертвование или купив билет на сайте регаты.
В 2019 году петербургские яхтсмены совместно с командой фонда «Свет» провели первую благотворительную регату, в которой участвовали 9 команд. Совместными усилиями удалось собрать 852 тыс. рублей, которые были направлены на приобретение современных эндопротезов, оплату обследований детям и занятий по йоге для родителей, которые проходят в отделении онкологического центра.
Санкт-Петербургский Благотворительный фонд помощи детям с онкозаболеваниями «Свет» был основан в 2008 году. В программы деятельности фонда входит оказание всесторонней поддержки семьям онкобольных детей и содействие в развитии онкологических клиник Санкт-Петербурга.
С момента основания фонд оказал помощь более 700 онкобольным детям из разных городов России, а также детям других государств, имеющим необходимость лечиться в российских клиниках.