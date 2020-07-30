В Купчино после двух недель мытья из тазиков горячая вода уперлась в заглушки. Осталось понять, где чьи

Проблемным оказался квартал в районе Белградской улицы. Как рассказали «Фонтанке» читатели 30 июля, воду обещали вернуть с утра днем ранее, до этого местные жители пережили традиционные двухнедельные отключения и мытье из тазиков. В назначенный день горячая вода из кранов в 22 доме не потекла, ни утром, ни вечером. Звонки в ЖКС № 1, аварийную 004 и в «Теплосеть Санкт-Петербурга» ничем жильцам не помогли.

Жители Фрунзенского района Петербурга обрывают телефоны аварийных служб и коммунальщиков, так и не дождавшись горячей воды после указанного времени окончания плановых работ. Управляющие компании говорят о вине теплоэнергетиков, те отправляют назад к домуправам.

Примерно по тому же кругу прошла и «Фонтанка». В компании заверили, что по этому адресу проблем никаких быть не должно, аварий нет, и с их стороны все задвижки открыты, более того, никто из жильцов с вопросами к ним не обращался. «Стоит отметить, что окончательное подключение потребителей требует оперативной настройки систем внутридомовых коммуникаций. Поэтому при отсутствии ГВС в домах жителям необходимо в первую очередь обращаться в свою управляющую организацию, отвечающую за непосредственную подачу горячей воды», — добавили в компании.

Секретарь в районном ЖКС № 1 заверил, что они полностью готовы и виновата во всем «Теплосеть». «У нас больше ста звонков за сегодняшний день», — отметили коммунальщики, правда, информацию по конкретному адресу дать не смогли.

Жалуются купчинцы не только «Фонтанке», но и на странице губернатора Александра Беглова. Пишут с Загребского бульвара и улицы Димитрова, некоторым горожанам в аварийной службе сообщили про ремонт до 11 августа, то есть в общей сложности на месяц. Отвечает им комитет по энергетике, пока только собирая конкретные адреса.