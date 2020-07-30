В Колпино полиция со стрельбой гонялась за водителем «Ауди» по скверу

Сотрудники петербургской ГИБДД ночью 30 июля задерживали водителя угнанной машины. Мужчина был явно не готов к встрече с полицией и попытался убежать.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), подозрительную «Ауди» остановили около часа ночи напротив дома № 26 по улице Веры Слуцкой. По базе легковая проходила как похищенная 24 июля в Московском районе.



За рулём был 34-летний житель Колпино, который выскочил из машины и побежал в сквер кинотеатра «Подвиг». Инспектор начал преследовать уходящего водителя, другой полицейский, заперев служебную и угнанную машины, присоединился к погоне. На противоположной стороне сквера один из сотрудников ГИБДД дважды выстрелил в воздух из табельного оружия.

