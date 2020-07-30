FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +18
72.23р84.91р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
30.07.2020 13:26
2
Печать

Налетчик с листочком признал вину в похищении миллиона из Сбербанка на Васильевском острове и отправился в изолятор

На время расследования разбоя в особо крупном размере под стражу определен обвиняемый Антон Бородко. Он признался, что угрожал и забрал миллион из банка на Васильевском острове в Петербурге.

Как сообщает 30 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга, Бородко отправили в Кресты до 27 сентября. По версии следствия, два дня назад именно он пришел в отделение Сбербанка на Большом проспекте Васильевского острова, показал кассиру бумажку, угрожал применить оружие и забрал 1,1 млн рублей.

Как ранее писала «Фонтанка», после того как налетчик зашел в помещение, он записался в электронную очередь. Его поход за миллионом попал на видео.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Brit
В США даже за повторное ограбление банка (если без тяжких последствий) дают условно и отпускают не закрывая даже на расследование.
Yelda
Дурачок. За миллионами нужно было идти в силовики и чиновники, а не в банк.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний