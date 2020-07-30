Налетчик с листочком признал вину в похищении миллиона из Сбербанка на Васильевском острове и отправился в изолятор

На время расследования разбоя в особо крупном размере под стражу определен обвиняемый Антон Бородко. Он признался, что угрожал и забрал миллион из банка на Васильевском острове в Петербурге.

Как сообщает 30 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга, Бородко отправили в Кресты до 27 сентября. По версии следствия, два дня назад именно он пришел в отделение Сбербанка на Большом проспекте Васильевского острова, показал кассиру бумажку, угрожал применить оружие и забрал 1,1 млн рублей.

Как ранее писала «Фонтанка», после того как налетчик зашел в помещение, он записался в электронную очередь. Его поход за миллионом попал на видео.