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30.07.2020 13:16
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Банк России решил регулярно публиковать данные о количестве жалоб на российские страховые компании

Банк России уже в текущем году начнёт ежеквартальную публикацию ренкинга страховых компаний по уровню жалоб, сообщается в пресс-релизе регулятора 30 июля.

«Банк России планирует в этом году начать ежеквартально публиковать ренкинг страховщиков по уровню обоснованных жалоб, поступивших в Банк России, из расчета на тысячу заключенных договоров по имущественному страхованию или застрахованных лиц по личному страхованию. Обоснованной считается жалоба, по которой был подтвержден факт нарушения прав потребителя», — отмечается в сообщении.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов считает, что он будет «в определенной степени иллюстрировать качество взаимодействия страховой организации с клиентами», а также может стать ориентиром для оценки удовлетворенности потребителей и полезным сигналом для самих страховщиков по совершенствованию своих процедур и бизнес-моделей по работе с клиентами.

В ренкинг войдут все действующие страховые организации, за исключением страховщиков, которые осуществляют только страхование жизни, а также небольших компаний, у которых менее 20 тыс. клиентов.

Методология ренкинга будет раскрыта на сайте регулятора при его публикации.

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