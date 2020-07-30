Банк России решил регулярно публиковать данные о количестве жалоб на российские страховые компании

«Банк России планирует в этом году начать ежеквартально публиковать ренкинг страховщиков по уровню обоснованных жалоб, поступивших в Банк России, из расчета на тысячу заключенных договоров по имущественному страхованию или застрахованных лиц по личному страхованию. Обоснованной считается жалоба, по которой был подтвержден факт нарушения прав потребителя», — отмечается в сообщении.

Банк России уже в текущем году начнёт ежеквартальную публикацию ренкинга страховых компаний по уровню жалоб, сообщается в пресс-релизе регулятора 30 июля.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов считает, что он будет «в определенной степени иллюстрировать качество взаимодействия страховой организации с клиентами», а также может стать ориентиром для оценки удовлетворенности потребителей и полезным сигналом для самих страховщиков по совершенствованию своих процедур и бизнес-моделей по работе с клиентами.



В ренкинг войдут все действующие страховые организации, за исключением страховщиков, которые осуществляют только страхование жизни, а также небольших компаний, у которых менее 20 тыс. клиентов.

Методология ренкинга будет раскрыта на сайте регулятора при его публикации.

