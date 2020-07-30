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30.07.2020 13:05
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Стаса Барецкого устали уговаривать снять тонировку с машины. Шоумена задержали и отправили в камеру

Шоумена Стаса Барецкого отправили в камеру за неповиновение распоряжению сотрудника полиции. Поводом стала тонировка на «Жигулях», которую Барецкого безрезультатно уговаривали снять.

Как стало 30 июля известно 47news, очередная встреча шоумена с сотрудниками ГИБДД произошла накануне около восьми вечера в Ломоносове. Разговор о чрезмерной тонировке стекол снова закончился ничем. В пресс-службе полицейского главка отметили, что за небольшой промежуток времени это была третья такая беседа. В результате на Барецкого составлен протокол по статье 19.3 Административного кодекса — «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Максимальная санкция по этому правонарушению — административный арест на срок до тридцати суток.

Дальнейшую судьбу шоумена определит суд, которого он ждет в 85 отделе полиции УМВД Петродворцового района. Концертный директор передал Барецкому продукты, в том числе колбасу, хлеб, сыр и печенье с малиновым джемом.

Меньше двух недель назад Барецкого остановили сотрудники ГИБДД на пересечении Невского и Литейного. Поводом стали несоответствующие регламенту световые приборы, но сам артист привычно устроил на камеру небольшое шоу.

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Комментарии (6)

BSB888
Если печенье с малиновым джемом случайно попадёт на пиджак Стаса, то пятна никто не заметит. 😉
krasnonosov
Барецкого в губернаторы Ленинградской области!
Рыжего Тарзана, сына Сварога и племянника Одина Дацика в губернаторы Санкт-Петербурга!
Pilat
Вот интересно, Барецкий в обычной жизни, очень спокойный и вежливый человек. Почему его так переклинивает при встрече с МВД....не понятно.
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