В долгах как в Госстройнадзоре. Чиновник Смольного обязан 650 млн своему же упавшему бизнесу

Николай Циганов Фото: скриншот с сайта YouTube

На днях заместителем руководителя Службы государственного строительного надзора и экспертизы Смольного назначен 46-летний Николай Циганов. До этого он возглавлял Северо-Западную дирекцию Минкульта по строительству и подведомственное тому же министерству ФАУ «Роскапстрой». Прежде чем стать госслужащим, Циганов возводил жилые дома как президент и владелец столичной группы компаний «Премьер», пишет 47news.ru. Согласно «СПАРК Интерфакс», сегодня Циганов по-прежнему остается единственным собственником ЗАО «Премьер-Холдинг». Об активности фирмы-застройщика сейчас говорить не приходится, раньше, правда, возводила высотки в подмосковном Королеве. В прошлом году московская налоговая в арбитраже добивалась признания компании банкротом, хотя и неудачно. В банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов видны исполнительные листы и 15 строчек с требованием оплаты, в том числе и по кредитным платежам. Кроме «Премьер-Холдинга», в биографии Циганова (до этого носил фамилию Цигану), ещё с десяток уже не существующих компаний. Все они, как правило, входили в орбиту застройщика.

Прошлое группы «Премьер» нашло отражение в справке о доходах, расходах, имуществе и обязательствах, которую Николаю Циганову пришлось заполнить при устройстве в правительство Петербурга. Оказалось, что он как физическое лицо является поручителем по кредитам трёх прямых дочек «Премьера»: ООО «Партнер-капитал», ООО «Мегаполис», ООО «Премьер-Проект». Кроме этого, он же выступает поручителем предпринимательницы Елены Кульбиковой, первого президента в «Премьере». Тут впечатляет общая сумма всех десяти обязательств. На дату подписания поручительств — 2,5 миллиарда рублей. А если по состоянию на дату предоставления декларации, то почти 655 миллионов. Под поручителем подразумевается человек, обязующийся перед банком в случае неисполнения обязательств, возложенных по кредиту на заемщика, выполнить их за него полностью или частично. Хотя само по себе поручительство не подразумевает долга, но, по данным журналиста, в декларации Циганова есть информация о пяти кредитах: четырех от ТрансКапиталБанка и одного — Интерпромбанка. Если сложить, то — 123,8 миллиона. По состоянию на отчётную дату 68,7 миллиона рублей. Как известно, у всякого заемщика есть одна генеральная мечта — отдать. Судя по справке, у долговой плиты нового зама петербургского Госстройнадзора вес серьёзный. При его зарплате отдать такие суммы можно за 933 года всепоглощающей экономии.

47news позвонил Николаю Циганову. Он сослался на важное совещание. Корреспондент написал в WhatsApp вопрос о том, как он будет избавляться от нагрузки, зафиксированной в декларации, работая в стройнадзоре? Сообщение Циганов только прочитал. На момент подготовки материала телефон пресс-службы Госстройнадзора отвечал длинными гудками. Если посмотреть на фирмы, за которые лично поручился Циганов, то можно сделать вывод, что их лучшие времена в прошлом. Так, ООО «Партнер-капитал» в далёком 2014 году поставило 14 «однушек» для детей-сирот по контракту с муниципалами из Королёва, но сегодня в отношении компании открыто конкурсное производство. В свой самый продуктивный 2017 год официальные обороты компании достигали 476 миллионов рублей, но предыдущий год «Партнер-капитал» завершил с чистым убытком в 432 миллиона. ООО «Мегаполис» официально не банкрот, а ситуация в этой дочке «Премьера» напоминает ту, что в «Партнер-капитале». В 2019 году убыток составил почти 339 миллионов, а ещё двумя годами ранее выручка была под 493 миллиона. Есть и прибыль. Инженерно-проектировочное «Премьер-Проект» минувший год завершило с прибылью в 157 тысяч рублей.

47news поинтересовался у собеседников в Смольном. Автору ответили, «если это так, то такое впервые». Но отметили, что, «конечно, сложно прокомментировать данный факт без полных сведений и документов и, возможно, при трудоустройстве Циганова его кандидатура была исследована и проверена. Тут всё очень индивидуально». Это правда. По информации нашего издания, для того чтобы назначить Циганова, в Госстройнадзоре города создали должность третьего заместителя руководителя. Если по той же декларации, то доход за тот год, что Циганов руководил Северо-Западной дирекцией Минкульта, по месту работы составил 6,2 миллиона рублей, 520 тысяч в месяц. Это чуть больше, чем у губернатора Беглова. В Минкульте он работал с октября 2018 года по декабрь 2019-го. В Госстройнадзор чиновник пришёл на ставку 73 600 рублей. Это тоже точная цифра. Александр Калинин,

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