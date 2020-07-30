В Якутии дочь полицейского похвасталась в соцсетях ездой без прав. МВД начало проверку

В Якутии дочь полицейского похвасталась в социальных сетях покровительством отца, которое позволяет ей ездить без прав на машине. Пользователи поведение не оценили и в подробностях истории теперь разбирается республиканское МВД.

В Twitter пользователь с ником kuzne7sova рассказала, что взяла покататься машину родителей и благополучно ездила на ней пару дней, пока ее не остановили сотрудники ГИБДД. Она позвонила отцу, тот поговорил с патрульными, и девушка продолжила поездку.

«Как рассказал потом папа, они после произошедшего позвонили ему и сказали тип: «Сорян, брат, не узнали [твою машину]», — цитирует 30 июля сообщение девушки телеканал «360». В семье за езду без прав ее не ругали. Один из пользователей соцсети обратился в полицию.