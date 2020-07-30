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30.07.2020 12:24
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В Якутии дочь полицейского похвасталась в соцсетях ездой без прав. МВД начало проверку

В Якутии дочь полицейского похвасталась в социальных сетях покровительством отца, которое позволяет ей ездить без прав на машине. Пользователи поведение не оценили и в подробностях истории теперь разбирается республиканское МВД.

В Twitter пользователь с ником kuzne7sova рассказала, что взяла покататься машину родителей и благополучно ездила на ней пару дней, пока ее не остановили сотрудники ГИБДД. Она позвонила отцу, тот поговорил с патрульными, и девушка продолжила поездку.

«Как рассказал потом папа, они после произошедшего позвонили ему и сказали тип: «Сорян, брат, не узнали [твою машину]», — цитирует 30 июля сообщение девушки телеканал «360». В семье за езду без прав ее не ругали. Один из пользователей соцсети обратился в полицию.

«Изъяты видео с бортовых регистраторов автопатрулей. В случае подтверждения фактов о непринятии мер административного воздействия сотрудниками полиции они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — заявили NewsYkt в МВД. Девушке также пообещали административную ответственность за езду без прав.

После того как история получила резонанс, kuzne7sova удалила свой аккаунт в Twitter. Ее страница в Instagram осталась открытой только для подписчиков.

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Комментарии (5)

тат2007amg
Что дурочка, так не виноватая же, это всё гены - они такие..
SanNik
Можно и Батю снимать с должности.
1. Воспитание неадекватного члена общества, нарушающего законы - если он свою дочь не смог научить жить по закону. то как он остальных сможет научить - бездарь.
2. злоупотребление служебным положением - в случае если звонок был - он должен был требовать задержать нарушителя, а не отпускать его. В законах про "дочь можно отпускать" - ничего не сказано. то есть грубейшее нарушение закона, потокание нарушению закона, злоупотрепбление служебным полномочием - преступная халатность несовместимая с должностью госчиновника.
chip1
Норм батю подставила, курица)
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