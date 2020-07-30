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30.07.2020 12:19
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Бразилия открывает границы для всех. Страна остается одним из мировых лидеров по числу зараженных коронавирусом

Бразилия, которая удерживает второе место в мире по числу заболевших COVID-19, решила возобновить международное авиасообщение.

«Бразилия вновь разрешила международные авиаперелеты для иностранных туристов, которые были запрещены с марта», — сообщает 30 июля Reuters.

Бразильские власти будут требовать от желающих посетить страну медицинскую страховку на все время поездки.

При этом другие государства не спешат отвечать взаимностью на открытые границы Бразилии. Так, США, где больше всего заболевших коронавирусом в мире, и ЕС пока закрыты для бразильцев.

С начала пандемии в Бразилии выявили 2,6 миллиона случаев COVID-19.

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Комментарии (3)

Fantanka.ru
Правильно ли я помню что Бразилия это превосходная страна где в лесу столько диких обезьян и все они поголовно в белых штанах ?
Buka
сгорел сарай, гори и хата
Piter Pen
Экспортируем что можем и чего в избытке?
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