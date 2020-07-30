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30.07.2020 12:14
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Место пусто не бывает. Инфраструктуру Байконура, созданную под «умерший» украинский «Зенит», приспособят под перспективный российский «Союз-5»

Инфраструктуру космодрома Байконур в Казахстане, созданную под ракету-носитель среднего класса «Зенит», которую производила Украина, приспособят под перспективный российский «Союз-5». Это стало известно из сообщения Роскосмоса.

Российская космическая госкорпорация объявила о том, что 30 июля РКК «Энергия» и СП «Байтерек» (Россия-Казахстан) подписали контракт на оказание услуг по созданию космического ракетного комплекса для пуска ракет «Союз-5».

«Проект «Байтерек» предусматривает создание ракетного комплекса «Байтерек» на базе наземной космической инфраструктуры «Зенит-М» на космодроме Байконур для пусков перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», — сообщили в госкорпорации.

Соглашение по проекту «Байтерек» подписано в городе Байконур и предусматривает создание космического ракетного комплекса на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запуска беспилотных космических аппаратов.

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Комментарии (1)

SlawaPiter
А что на "Восточном" и в Плесецке мало "пилится"?
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