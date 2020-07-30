Место пусто не бывает. Инфраструктуру Байконура, созданную под «умерший» украинский «Зенит», приспособят под перспективный российский «Союз-5»
Инфраструктуру космодрома Байконур в Казахстане, созданную под ракету-носитель среднего класса «Зенит», которую производила Украина, приспособят под перспективный российский «Союз-5». Это стало известно из сообщения Роскосмоса.
Российская космическая госкорпорация объявила о том, что 30 июля РКК «Энергия» и СП «Байтерек» (Россия-Казахстан) подписали контракт на оказание услуг по созданию космического ракетного комплекса для пуска ракет «Союз-5».
Состоялось подписание соглашения между РКК «Энергия» и СП «Байтерек» на оказание услуг по созданию космического ракетного комплекса #Байтерек — https://t.co/cbePF3Kdc5— РОСКОСМОС (@roscosmos) July 30, 2020
🚀 Проект предусматривает создание ракетного комплекса для пусков ракет-носителей #Союз5 pic.twitter.com/ldQu6Aqi03
«Проект «Байтерек» предусматривает создание ракетного комплекса «Байтерек» на базе наземной космической инфраструктуры «Зенит-М» на космодроме Байконур для пусков перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», — сообщили в госкорпорации.
Соглашение по проекту «Байтерек» подписано в городе Байконур и предусматривает создание космического ракетного комплекса на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запуска беспилотных космических аппаратов.