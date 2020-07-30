Утро на дорогах Петербурга: на Ленинском догнали полицию, у входа в Летний сад встретились два «Фольксвагена»
Утром четверга, 30 июля, максимальная загруженность петербургских дорог составила 4 балла. Это на 1 балл выше, чем накануне, но соответствует обычному уровню, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок».
Самыми загруженными дорогами Петербурга этим утром оказались Пискаревский проспект и Московское шоссе, в сторону центра там было 6 баллов. Также нехарактерно плотное для этого времени движение наблюдалось на проспекте Стачек — 5 баллов в центр, что на 2 балла выше обычного.
На проспекте Обуховской Обороны движение утром затруднило ДТП с такси. Как сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Керим, у дома 86, литера О, водитель такси Ford сервиса «Ситимобил» «решил развернуться с правого ряда и был подбит» автомобилем Chevrolet Lanos. ДТП произошло на трамвайных путях, мешая проезду в сторону центра.
На Дворцовой набережной, на пешеходном переходе у входа в Летний сад, столкнулись два «Фольксвагена», рассказал очевидец Дмитрий.
А на Ленинском проспекте водитель автомобиля Audi догнал полицейскую «Ладу Гранту», сообщают в группе. Судя по фото, удар был несильным.
В топе утренних пробок изрядно разбавили КАД, хоть и не сдвинули с лидерской позиции. В 9:43 на внутреннем кольце скопился затор в 6,5 километров, который тянулся от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса. На втором месте оказалась полуночная пробка на Московском шоссе длиной в 3,9 километра: водители 1 час и 40 минут толкались от Витебского проспекта до поворота к заводу Foxconn. Такой же затор собрался в 8:47 на внешнем кольце КАД от проспекта Культуры до проспекта Энгельса, но продержался на час меньше.
Две последние пробки в топе собрались уже ближе к 10 часам утра. В 9:55 на Колтушском шоссе скопился затор длиной 3,7 километра от поворота к станции 7-й километр до поворота к логистическому складу. А в 9:59 в пробке длиной 3,6 километра встало Новоприозерское шоссе от АЗС до моста через Охту.