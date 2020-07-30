Утром четверга, 30 июля, максимальная загруженность петербургских дорог составила 4 балла. Это на 1 балл выше, чем накануне, но соответствует обычному уровню, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок».



Самыми загруженными дорогами Петербурга этим утром оказались Пискаревский проспект и Московское шоссе, в сторону центра там было 6 баллов. Также нехарактерно плотное для этого времени движение наблюдалось на проспекте Стачек — 5 баллов в центр, что на 2 балла выше обычного.

На проспекте Обуховской Обороны движение утром затруднило ДТП с такси. Как сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Керим, у дома 86, литера О, водитель такси Ford сервиса «Ситимобил» «решил развернуться с правого ряда и был подбит» автомобилем Chevrolet Lanos. ДТП произошло на трамвайных путях, мешая проезду в сторону центра.