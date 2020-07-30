В Подмосковье задержали видеоблогеров по подозрению в вымогательстве у полицейского. Честь мундира оценили в 1,5 млн рублей

Видеоблогеров Яна Кателевского и Александра Дорогова задержали в Подмосковье по подозрению в вымогательстве у сотрудника полиции. Об этом 30 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Блогеры требовали 1,5 млн рублей за нераспространение в социальных сетях информации, порочащей честь и достоинство сотрудника», — сказал собеседник агентства.



Как уточняет «ОВД-Инфо», в задержании участвовали 20 сотрудников СОБР. Адвокат Дорогова Владислав Луньков рассказал изданию, что уголовное дело возбудили по заявлению сотрудника ДПС, с которого якобы и требовали деньги. При этом коллега задержанных утверждает, что официальная причина задержания Кателевского иная: якобы на данный момент его обвиняют по статье о порче имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК).