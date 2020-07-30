Обвиняемого в госизмене Сафронова проверили на COVID-19

Советника главы Роскосмоса и журналиста Ивана Сафронова проверили на коронавирус. В ближайшее время его ожидает еще одно тестирование.

«По первому тесту — отрицательно. Через плюс-минус два дня проведут второй, если он тоже даст отрицательный результат, то тогда Ивана переведут в обычную камеру», — цитирует https://www.interfax.ru/russia/719565 30 июля заявление члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марины Литвинович «Интерфакс».

Ранее ее коллега по ОНК Ева Меркачева сообщила, что Сафронов «изолирован в СИЗО «Лефортово» с подозрением на коронавирус».