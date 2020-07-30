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30.07.2020 11:19
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Обвиняемого в госизмене Сафронова проверили на COVID-19

Советника главы Роскосмоса и журналиста Ивана Сафронова проверили на коронавирус. В ближайшее время его ожидает еще одно тестирование.

«По первому тесту — отрицательно. Через плюс-минус два дня проведут второй, если он тоже даст отрицательный результат, то тогда Ивана переведут в обычную камеру», — цитирует https://www.interfax.ru/russia/719565 30 июля заявление члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марины Литвинович «Интерфакс».

Ранее ее коллега по ОНК Ева Меркачева сообщила, что Сафронов «изолирован в СИЗО «Лефортово» с подозрением на коронавирус».

Сафронова задержали в начале июля этого года, а вскоре предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признаёт себя виновным. От сделки со следствием он отказался.

Ранее задержанный заявлял, что доволен условиями содержания в следственном изоляторе «Лефортово», но на днях у него заподозрили новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

Чем уникально это дело, «Фонтанке» рассказал адвокат обвиняемого Иван Павлов.

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