На Ветеранов с поличным взяли четверых вымогателей. Затолканный в машину петербуржец успел позвать на помощь

Оперативники МВД и ФСБ не дали увезти из двора на проспекте Ветеранов жителя Петербурга. Вымогатели требовали у него 60 тысяч долларов.

Как стало известно «Фонтанке» 30 июля, сообщение о похищении поступило около одиннадцати утра два дня назад. Во дворе дома 155 по проспекту Ветеранов в чужой Daewoo оказался 48-летний безработный петербуржец. Четверо мужчин дожидались его у парадной. Уже в автомобиле они под надуманным предлогом требовали у него 60 тысяч долларов, но оперативники прибыли вовремя и не дали машине покинуть двор.