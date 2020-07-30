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30.07.2020 11:14
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На Ветеранов с поличным взяли четверых вымогателей. Затолканный в машину петербуржец успел позвать на помощь

Оперативники МВД и ФСБ не дали увезти из двора на проспекте Ветеранов жителя Петербурга. Вымогатели требовали у него 60 тысяч долларов.

Как стало известно «Фонтанке» 30 июля, сообщение о похищении поступило около одиннадцати утра два дня назад. Во дворе дома 155 по проспекту Ветеранов в чужой Daewoo оказался 48-летний безработный петербуржец. Четверо мужчин дожидались его у парадной. Уже в автомобиле они под надуманным предлогом требовали у него 60 тысяч долларов, но оперативники прибыли вовремя и не дали машине покинуть двор.

Задержаны трое жителей Петербурга и один зарегистрированный в Ленобласти. Все, кроме одного, имеют судимости, двое сроки получали в Карелии. На их счету убийство, подделка денег, незаконное хранение оружия и умышленное причинение вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении.

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Комментарии (4)

вадики
Блиин со времен 90х ничего не изменилось безработный на бентли порше и тд безработного украли сумку со 100 тыс$ и все такое))))
Макс Никольский
а можно подробности: под каким таким надуманным предлогом у безработного(безработного, Карл!) можно требовать 60т.долларов=4,2млн. руб=стоимость однушки где-то там же, на ветеранов?
W Bons
быстро как приехали
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