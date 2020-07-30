Росздравнадзор: Препараты от коронавируса есть в аптеках всех регионов страны

Препараты «Азитромицин», «Умифеновир», «Гидроксихлорохин», «Амоксициллин+Клавулановая кислота», «Парацетамол» и «Интерферон альфа», рекомендованные Минздравом для лечения пациентов с коронавирусом, есть в розничных аптеках во всех регионах России, препарат «Интерферон бетта» отсутствовал на момент проверки в 2 регионах, сообщила пресс-служба Росздравнадзора 30 июля.

«По состоянию на 27 июля 2020 года, в 85 субъектах Российской Федерации в розничной аптечной сети имеются лекарственные препараты «Азитромицин», «Умифеновир», «Гидроксихлорохин», «Амоксициллин+Клавулановая кислота», «Парацетамол», «Интерферон альфа». Лекарственный препарат «Интерферон бетта» на момент мониторинга отсутствовал в двух субъектах Российской Федерации — Рязанской и Вологодской областях», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в региональных больницах есть запас из 41 млн масок, 30 млн перчаток и более 8 млн антисептических средств.

По данным оперативного штаба на 30 июля, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 5 509 — до 834 499. За весь период от коронавируса выздоровели 629 655 человек, зарегистрировано 13 802 смерти, связанные с коронавирусом.