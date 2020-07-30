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30.07.2020 10:43
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«Не надо, мужики, не бейте». ФСБ показала задержание подозреваемого в госизмене в Севастополе

Федеральная служба безопасности 30 июля обнародовала видео задержания в Севастополе военнослужащего Черноморского флота, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.

На кадрах оперативники выпрыгивают из черного микроавтобуса, скручивают мужчину в шортах и с голым торсом и ведут его в машину. При этом задержанный кричит: «Не надо, не надо, мужики, не бейте». Судя по видео, задержанного никто и не бьет, а сажают в автобус.

Видео \ ФСБ РФ

Далее задержанного в джинсах и футболке под руки заводят в дверь, рядом с которой висит табличка «Севастопольский гарнизонный военный суд».

Военнослужащего подозревают в передаче секретных сведений в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.

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Комментарии (8)

Владислав Гольянов
Ну что вы хотели. Эти запроданцы с начало присягали Украине, затем РФ.
yaprotiv
снова в эфире - "Постанова ТВ"
Danik
И это в век спутников и интернета? Да тут С400 продают стране НАТО, которая оттачивает работу комплекса на самолетах партнера Ф15 и прочих. И ничего! Это нормально. Бизднес. Как с воровством. Украл коробок спичек - сядешь. Своровал млн или млрд - бизднесмен и уважаемый человек!
Молодцы! Хорошо работают! И операция тихо прошла. Сьемки прямо с задержания. Хохлы и не в курсе про провал. Можно дальше развивать операцию по дезинформации. Профи!
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