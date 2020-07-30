«Не надо, мужики, не бейте». ФСБ показала задержание подозреваемого в госизмене в Севастополе
Федеральная служба безопасности 30 июля обнародовала видео задержания в Севастополе военнослужащего Черноморского флота, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
На кадрах оперативники выпрыгивают из черного микроавтобуса, скручивают мужчину в шортах и с голым торсом и ведут его в машину. При этом задержанный кричит: «Не надо, не надо, мужики, не бейте». Судя по видео, задержанного никто и не бьет, а сажают в автобус.
Видео \ ФСБ РФ
Далее задержанного в джинсах и футболке под руки заводят в дверь, рядом с которой висит табличка «Севастопольский гарнизонный военный суд».
Военнослужащего подозревают в передаче секретных сведений в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.