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30.07.2020 10:27
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«Ты на кого руку подняла, мразь?» На детской площадке в Веселом Поселке женщина подралась с ребенком, девочку увезли в больницу

Полицейские в Невском районе Петербурга ищут женщину, которая подралась с 11-летней девочкой на детской площадке. Ребенка пришлось везти в больницу, но лечиться ее отправили домой.

Как сообщает региональное управление МВД 30 июля, ребенок получил травмы на детской площадке у дома 50 по улице Подвойского три дня назад. Девочка рассказала, что на нее напала неизвестная ей женщина. Сейчас её разыскивают. Серьезных травм школьница не получила, ей разрешили лечиться дома.

Накануне в сообществе «Веселый Поселок» «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором запечатлена часть конфликта. Слышно, как женщина кричит на девочку: «Ты на кого руку подняла, мразь? Ты с кем разговариваешь, дрянь?». После толкотни девочка упала, но пыталась ответить, пихнув обидчицу.

Как очевидцы рассказали «Комсомольской правде», разыскиваемая на площадке была с мальчиком в возрасте около трех лет. Якобы другой ребенок показывал на женщину пальцем, комментируя рисунок на ее футболке. Пострадавшая девочка указала ему на то, что показывать на людей надо ладонью, после чего и началась драка.

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Комментарии (12)

Chinalove
На месте родителей этой девочки у меня бы руки зачесались надавать этой коровушке лещей хороших.
262124491
не дай бог такую тетю встретить на площадке. Что бы не сказал "подросток" применять силу к ребенку это уже уголовщина. Пусть даже подросток виноват в словах или замахнулся. 11 лет это еще совсем ребенок, девочка. в голове каша. так оттолкнуть ребенка, что чуть не стукнулся головой ... судя по всему девочка каталась на самокате с пологой горки. И что это запрещено? Некоторые взрослые не понимают что детская площадка для ВСЕХ детей, и нельзя одного ребенка прогнать что б свой поиграл
Dwlk
Лучше б вместо того как на смартфон снимать, вмешался.
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