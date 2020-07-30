«Ты на кого руку подняла, мразь?» На детской площадке в Веселом Поселке женщина подралась с ребенком, девочку увезли в больницу
Полицейские в Невском районе Петербурга ищут женщину, которая подралась с 11-летней девочкой на детской площадке. Ребенка пришлось везти в больницу, но лечиться ее отправили домой.
Как сообщает региональное управление МВД 30 июля, ребенок получил травмы на детской площадке у дома 50 по улице Подвойского три дня назад. Девочка рассказала, что на нее напала неизвестная ей женщина. Сейчас её разыскивают. Серьезных травм школьница не получила, ей разрешили лечиться дома.
Накануне в сообществе «Веселый Поселок» «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором запечатлена часть конфликта. Слышно, как женщина кричит на девочку: «Ты на кого руку подняла, мразь? Ты с кем разговариваешь, дрянь?». После толкотни девочка упала, но пыталась ответить, пихнув обидчицу.
Как очевидцы рассказали «Комсомольской правде», разыскиваемая на площадке была с мальчиком в возрасте около трех лет. Якобы другой ребенок показывал на женщину пальцем, комментируя рисунок на ее футболке. Пострадавшая девочка указала ему на то, что показывать на людей надо ладонью, после чего и началась драка.