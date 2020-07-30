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30.07.2020 10:07
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«Зенит» продлил контракт с Дзюбой еще на два года

Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании нового контракта с нападающим Артемом Дзюбой. Как 30 июля сообщает пресс-служба петербургской команды, новое соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на один.

Финансовая сторона не разглашается, хотя ранее источники передавали, что зарплата Дзюбы останется примерно на том же уровне и составит 3,6 млн евро.

В сезоне 2019/20 Дзюба забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 27 матчах РПЛ. По количеству забитых он стал лучшим бомбардиром турнира наравне с другим форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.

Артем Дзюба — воспитанник московского «Спартака». С 2015 года играет за «Зенит». В общей сложности он провел за петербургский клуб 126 матчей, в которых забил 54 гола. Занимает девятое место в списке лучших бомбардиров «Зенита» за всю историю.

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Комментарии (2)

Danik
Никто не берет? Ни апл, ни италия-испания? Жаль! Одни расходы от этого футбола. Да и игры-то нет. Смешно смотреть наш футбол. Это такое жалкое подобие шоу и спорта.
260999361
Кто-нибудь может объяснить зачем нужно спонсировать тупого пинателя меча на 3,6 млн евро за счет газпромовских денег?

Пусть бы его спонсировали любители убивать свое время на это тупое зрелище aka болельщики и рекламодатели, вешающие какую-нибудь рекламу пива ему на трусы.
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