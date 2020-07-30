«Зенит» продлил контракт с Дзюбой еще на два года

Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании нового контракта с нападающим Артемом Дзюбой. Как 30 июля сообщает пресс-служба петербургской команды, новое соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на один.



Финансовая сторона не разглашается, хотя ранее источники передавали, что зарплата Дзюбы останется примерно на том же уровне и составит 3,6 млн евро.

В сезоне 2019/20 Дзюба забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 27 матчах РПЛ. По количеству забитых он стал лучшим бомбардиром турнира наравне с другим форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.