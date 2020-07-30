В Севастополе ФСБ задержала военнослужащего Черноморского флота за шпионаж в пользу Украины
Военнослужащего Черноморского флота России задержали в Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности. Ему вменяют шпионаж в пользу Украины.
«Федеральной службой безопасности РФ в городе Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — сообщили 30 июля в пресс-службе ведомства РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд уже заключил военного под стражу.