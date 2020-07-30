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30.07.2020 10:05
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В Севастополе ФСБ задержала военнослужащего Черноморского флота за шпионаж в пользу Украины

Военнослужащего Черноморского флота России задержали в Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности. Ему вменяют шпионаж в пользу Украины.

«Федеральной службой безопасности РФ в городе Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — сообщили 30 июля в пресс-службе ведомства РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд уже заключил военного под стражу.

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