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30.07.2020 09:53
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В Петербурге посреди оживленного перекрестка угнали «Поло» вместе с водителем. Момент конфликта попал на видео

В Купчино трое разбили стекло «Фольксвагена», пересадили водителя на пассажирское кресло и скрылись. Две минуты выяснения отношений не заинтересовали ни прохожих, ни водителей.

Как сообщает ГУ МВД региона 30 июля, машина и водитель исчезли накануне вечером. Со слов очевидцев известно, что машина в момент нападения стояла на перекрестке проспекта Славы и Пражской улицы. К ней подбежали трое, на вид приезжие из ближнего зарубежья, один разбил стекло правой пассажирской двери.

Фонтанка.ру

Судя по кадрам с места происшествия, сперва проезд машине перегородили другим автомобилем, вскоре он уехал. «Поло» задними колесами стоял на «зебре», пока нападавшие пытались разбить стекло, водители объезжали «затор», а когда неизвестные заталкивали водителя на заднее пассажирское кресло, дорогу переходила толпа пешеходов.

Известно, что машину ближе к девяти часам вечера видели на Дунайском проспекте. Автомобиль принадлежит 35-летней петербурженке.

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Комментарии (9)

Макс Никольский
про прокуратуру и прочих правоохранителей отдельная тема. Даже если они едут мимо, это не означает, что они могут или должны вмешиваться. А "неравнодушные, обеспокоенные бездействием" могут писать заявление "на самый верх" (благодаря эл.правительству это запросто нынче) пусть назначают проверку по каждому случаю.
Макс Никольский
Ещё один риторический вопрос к комментатором: а кто и зачем вас научил вмешиваться во все события на улице, причём всегда и вне зависимости от погоды/осознания того, что происходит? не надо прикрываться неравнодушием, единственное, что любой "цивильный" может сделать полезного- позвонить по 112 и сообщить о происшествии. причём не длинным рассказом "аб ово", а коротко и внятно: адрес, что происходит, кто сообщил.
Макс Никольский
"и ещё одна неоднозначная ситуация на улицах нашего города"(почти (с))
Нет, вот кто вообще однозначно подтвердил, что это криминал, а не (к примеру) действия так себе обученных и подготовленных оперов угро фрунзенского района?
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