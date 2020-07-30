В Петербурге посреди оживленного перекрестка угнали «Поло» вместе с водителем. Момент конфликта попал на видео
В Купчино трое разбили стекло «Фольксвагена», пересадили водителя на пассажирское кресло и скрылись. Две минуты выяснения отношений не заинтересовали ни прохожих, ни водителей.
Как сообщает ГУ МВД региона 30 июля, машина и водитель исчезли накануне вечером. Со слов очевидцев известно, что машина в момент нападения стояла на перекрестке проспекта Славы и Пражской улицы. К ней подбежали трое, на вид приезжие из ближнего зарубежья, один разбил стекло правой пассажирской двери.
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Судя по кадрам с места происшествия, сперва проезд машине перегородили другим автомобилем, вскоре он уехал. «Поло» задними колесами стоял на «зебре», пока нападавшие пытались разбить стекло, водители объезжали «затор», а когда неизвестные заталкивали водителя на заднее пассажирское кресло, дорогу переходила толпа пешеходов.
Известно, что машину ближе к девяти часам вечера видели на Дунайском проспекте. Автомобиль принадлежит 35-летней петербурженке.