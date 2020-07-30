В Купчино трое разбили стекло «Фольксвагена», пересадили водителя на пассажирское кресло и скрылись. Две минуты выяснения отношений не заинтересовали ни прохожих, ни водителей.

Как сообщает ГУ МВД региона 30 июля, машина и водитель исчезли накануне вечером. Со слов очевидцев известно, что машина в момент нападения стояла на перекрестке проспекта Славы и Пражской улицы. К ней подбежали трое, на вид приезжие из ближнего зарубежья, один разбил стекло правой пассажирской двери.