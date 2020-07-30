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30.07.2020 09:36
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В Кемерово через три дня после открытия обрушилась часть мемориала в честь 75-летия Победы

В Кемерово мемориал в честь Победы в Великой Отечественной войне продержался в целости и сохранности три дня. Комплекс открыли 27 июля, а уже 29 июля жители города обратили внимание, что часть мемориала обрушилась.

Видеозапись обрушения появилась накануне в паблике «Регион-42 Кемерово» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи предположили, что причиной могла стать трещина, хотя не исключили и вандализм.

Фото: Скриншот паблика «Регион 42 Кемерово»

В администрации Кемерово объяснили, что причиной обрушения части мемориала «Свет памяти» стало лопнувшее стекло.

«Это не акт вандализма. Лопнуло стекло, подрядчик все устранит в рамках гарантийных обязательств», — сообщили 30 июля порталу A42.RU в пресс-службе мэрии Кемерова.

Мемориальный комплекс состоит из трёх тематических частей: «Уголь Победы», «Металл Победы» и «Оружие Победы». В архитектурной композиции использованы 2087 фотографий кузбассовцев — участников ВОВ. Центральную часть обрамляют изображения 10 журавлей, улетающих в небо. Каждый журавль состоит из портретов жителей региона, участвовавших в войне.

Фото: Скриншот паблика «Регион 42 Кемерово»

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