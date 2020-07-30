В Кемерово через три дня после открытия обрушилась часть мемориала в честь 75-летия Победы

В Кемерово мемориал в честь Победы в Великой Отечественной войне продержался в целости и сохранности три дня. Комплекс открыли 27 июля, а уже 29 июля жители города обратили внимание, что часть мемориала обрушилась.

Видеозапись обрушения появилась накануне в паблике «Регион-42 Кемерово» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи предположили, что причиной могла стать трещина, хотя не исключили и вандализм.