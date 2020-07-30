«Ведомости»: Налоговые перестанут принимать декларации с арифметическими ошибками
Налоговые декларации с арифметическими ошибками будут считаться недействительными, а на исправление отведут пять дней. Об этом 30 июля пишут «Ведомости» со ссылкой на правительственные поправки в Налоговый кодекс.
Опрошенные изданием юристы сказали, что «шокированы этим предложением», поскольку в настоящий момент суть пятидневной камеральной проверки и заключается в выявлении ошибок, но декларация при этом считается поданной.
Налоговую декларацию подают как компании при уплате налогов, так и граждане при продаже, аренде и получении в дар недвижимости или автомобиля, а также в случае выигрыша в лотерею или получения выгоды за рубежом. Ошибки при подаче деклараций случаются, но чаще всего из-за невнимательности или некомпетентности сотрудника, отмечает юрист-эксперт налогового дивизиона КГ «Сенат» Леся Болдырева. Иногда у налогоплательщиков просто нет возможности правильно рассчитать налоговые платежи. «Например, у них могут отсутствовать необходимые документы, подтверждающие понесенные расходы или обоснованность вычетов. Также нередки случаи, когда затягивается выставление счета-фактуры со стороны контрагента», – приводит примеры партнер налоговой практики CMS Russia Гайк Сафарян.
Сейчас закон позволяет во избежание штрафов за непредоставление налоговой декларации подать нулевую декларацию или декларацию с промежуточными данными, впоследствии отразив корректные цифры в уточненной декларации.
Подготовленные правительством поправки ставят налогоплательщиков в заведомо уязвимое положение, констатируют специалисты. «Во-первых, моментально налогоплательщик рассматривается в качестве нарушителя норм законодательства и может быть привлечен к ответственности по налоговым правонарушениям по статье 119 НК за непредставление налоговой декларации, – обращает внимание Михаил Орлов. – Во-вторых, должностные лица налогоплательщика могут быть субъектами уголовного преследования, поскольку неподача декларации является одним из признаков совершения налогового преступления».