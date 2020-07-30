«Ведомости»: Налоговые перестанут принимать декларации с арифметическими ошибками

Налоговые декларации с арифметическими ошибками будут считаться недействительными, а на исправление отведут пять дней. Об этом 30 июля пишут «Ведомости» со ссылкой на правительственные поправки в Налоговый кодекс.



Опрошенные изданием юристы сказали, что «шокированы этим предложением», поскольку в настоящий момент суть пятидневной камеральной проверки и заключается в выявлении ошибок, но декларация при этом считается поданной.



Налоговую декларацию подают как компании при уплате налогов, так и граждане при продаже, аренде и получении в дар недвижимости или автомобиля, а также в случае выигрыша в лотерею или получения выгоды за рубежом. Ошибки при подаче деклараций случаются, но чаще всего из-за невнимательности или некомпетентности сотрудника, отмечает юрист-эксперт налогового дивизиона КГ «Сенат» Леся Болдырева. Иногда у налогоплательщиков просто нет возможности правильно рассчитать налоговые платежи. «Например, у них могут отсутствовать необходимые документы, подтверждающие понесенные расходы или обоснованность вычетов. Также нередки случаи, когда затягивается выставление счета-фактуры со стороны контрагента», – приводит примеры партнер налоговой практики CMS Russia Гайк Сафарян.

