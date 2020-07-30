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30.07.2020 08:32
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Коронавирус вплотную подошел к отметке в 17 миллионов зараженных по всему миру

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 30 июля практически достигло 17 миллионов человек в 188 странах мира. Об этом сообщает проект Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 16 978 206 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 225 тысяч.

В США число зараженных превысило 4,4 миллиона человек. На второй строчке находится Бразилия (около 2,5 миллиона человек), Индия (около 1,5 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (828 тысяч) на четвертом месте.

За весь период пандемии скончались 667 011 инфицированных, более 9,9 миллиона человек выздоровели.

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Комментарии (5)

Fantanka.ru
сопоставьте графики заболеваемости в разных странах
на странице Всемирной организации здравоохранения

https://covid19.who.int/

и прикиньте - может ли в принципе получится такой график как у России на основе реальных цифр?
Fantanka.ru
а вот если российскую статистику посчитать по честному, то страна уверенно выходит на первое место как по числу заразившихся так и по числу умерших от вируса (но не по числу выздоровевших)
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