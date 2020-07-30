Коронавирус вплотную подошел к отметке в 17 миллионов зараженных по всему миру

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 30 июля практически достигло 17 миллионов человек в 188 странах мира. Об этом сообщает проект Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.



По информации проекта, в мире заражены 16 978 206 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 225 тысяч.



В США число зараженных превысило 4,4 миллиона человек. На второй строчке находится Бразилия (около 2,5 миллиона человек), Индия (около 1,5 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (828 тысяч) на четвертом месте.

