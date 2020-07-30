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30.07.2020 08:05
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Грозы всё ещё где-то рядом. Петербург остывает в тылу циклона

30 июля в Петербурге не будет жарким. Ситуация в атмосфере над городом будет представлена тыловой, холодной частью циклона, центр которого находится над Архангельской областью, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха +18…+20°, по области +17…+22°. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — описал ближайшие перспективы синоптик.

Северо-Западный Гидрометцентр добавляет, что в четверг местами всё же ожидаются ливни с грозами.

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