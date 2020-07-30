Роспотребнадзор выяснил, сколько часов коронавирус живет в пресной и морской воде
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, выяснили специалисты Роспотребнадзора. В течение 72 часов погибает 99,9 процента частиц.
Кипячение воды приводит к полному уничтожению вируса, а в хлорированной воде вирус теряет свою жизнеспособность, сообщает 30 июля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
При этом в дехлолированной и морской воде вирус не размножается, но может сохранять жизнеспособность в зависимости от температуры воды.
В начале марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день во всем мире заражено более 16,5 миллиона человек, умерли свыше 650 тысяч.