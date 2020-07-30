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30.07.2020 07:58
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Роспотребнадзор выяснил, сколько часов коронавирус живет в пресной и морской воде

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, выяснили специалисты Роспотребнадзора. В течение 72 часов погибает 99,9 процента частиц.

Кипячение воды приводит к полному уничтожению вируса, а в хлорированной воде вирус теряет свою жизнеспособность, сообщает 30 июля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом в дехлолированной и морской воде вирус не размножается, но может сохранять жизнеспособность в зависимости от температуры воды.

В начале марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день во всем мире заражено более 16,5 миллиона человек, умерли свыше 650 тысяч.

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Комментарии (2)

DEMOMON
Как всегда, что для ВОЗ, что для РПН обычные вроде бы вещи, кажутся великим открытием. Прогуливать меньше надо было. Чудаки...
Mimic
"При этом в дехлолированной и морской воде вирус не размножается" - а были какие-то основания предполагать, что вирус может размножаться вне клеток его обычного хозяина?
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