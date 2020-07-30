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30.07.2020 07:44
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«Меня раздражает глупость людей». В США отель снял флаг Норвегии, который путали с флагом конфедератов

Владельцы мини-отеля в американском штате Мичиган из-за обвинений в расизме убрали висевший у входа заведения норвежский флаг, который местные жители путали с флагом Конфедерации.

Речь идет о небольшой гостинице Nordic Pineapple ("Скандинавский ананас"), расположенной в здании особняка времен Гражданской войны в маленьком городке Сент-Джонс. Владельцы заведения, Грег и Кьерстен Оффенбекеры, два года назад вывесили перед входом флаг Норвегии, поскольку дедушка Кьерстен родом из Норвегии, пишет 30 июля РИА Новости со ссылкой на местное издание Lansing State Journal.

Пара приняла решение убрать флаг на прошлой неделе, после того как получила "не менее десятка ненавистнических электронных писем", а также аналогичные комментарии.

"Меня раздражает глупость людей. Даже когда флаг развевается на ветру или спокойно висит, на нем нет звезд. Они (флаг Норвегии и флаг Конфедерации - ред.) совсем не похожи", - отметил Грег Оффенбекер.

По всей видимости, норвежский флаг принимали за знамя Конфедерации из-за схожести цветовых гамм. Убрав норвежский флаг, Оффенбекеры убрали и висевший рядом американский флаг.

Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter.

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Комментарии (3)

Fjfef
Очередной раз все убедились в тупости населения Града на холме. Им что Ливия, что Латвия, Иран, Ирак разницу знают единицы
Wert
Ждемс когда начнут скакать и жечь покрышки с криком
: "Бледнолицых на гиляку".
zavval
Ну тупые...© М.Задорнов.)
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