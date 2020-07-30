На Украине житель Тернопольской области в третий раз заболел коронавирусом. Об этом сообщил начальник регионального управления здравоохранения Владимир Богайчук.



«Есть больной, заболел уже третий раз. Мы должны понимать, что даже переболевших коронавирусной инфекцией это не защищает от повторного заболевания», — написал он 30 июля на странице Тернопольской областной государственной администрации в Facebook.



В середине июня власти Украины объявили о начале второй волны коронавируса. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль призвал сограждан соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения: сохранять социальную дистанцию, носить маски, не забывать о дезинфекции. До 31 июля в стране продлили действие адаптивного карантина.

