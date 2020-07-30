«Мы выводим кое-какие войска». Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России

Президент США Дональд Трамп сомневается в необходимости защиты Германии от России, потому что Берлин закупает у Москвы энергоносители.

«Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?» — написал американский лидер в Twitter 30 июля.

Помимо этого, как отметил Трамп, Германия просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО.

«Так что мы выводим кое-какие войска из Германии!» — объяснил президент США.

Как уточняет РБК, в середине июня Трамп подтвердил информацию о планах сократить число американских военных в Германии до 25 тыс. человек. Он объяснил свое решение тем, что Германия нарушила свои обязательства по платежам, которые на нее накладывает членство в НАТО.