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30.07.2020 01:16
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ОЖД отчиталась о завершении работ на станции, где столкнулись электровозы. Через неё снова ходят поезда

Октябрьская железная дорога отчиталась о завершении восстановительных работ на станции Купчинская, где накануне столкнулись и сошли с рельсов два электровоза.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД, специалисты закончили к одиннадцати вечера 29 июля. На участке, где произошла авария, были проведены мероприятия по подъёму двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона, восстановлен повреждённый железнодорожный путь, стрелочные переводы и контактная сеть. К работе привлекли около двухсот человек и спецтехнику.

Через станцию уже начали ходить грузовые поезда. В ОЖД напомнили, что пассажирского движения на этом участке нет.

Столкновение двух грузовых электровозов на железнодорожной станции Купчинская в Петербурге произошло днём 28 июля. В результате происшествия пострадал машинист, он находится в больнице. Сумма ущерба пока не названа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. «Фонтанка» показала последствия разрушительной встречи с высоты птичьего полёта.

© Фонтанка.Ру

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