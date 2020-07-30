ОЖД отчиталась о завершении работ на станции, где столкнулись электровозы. Через неё снова ходят поезда

Октябрьская железная дорога отчиталась о завершении восстановительных работ на станции Купчинская, где накануне столкнулись и сошли с рельсов два электровоза.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД, специалисты закончили к одиннадцати вечера 29 июля. На участке, где произошла авария, были проведены мероприятия по подъёму двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона, восстановлен повреждённый железнодорожный путь, стрелочные переводы и контактная сеть. К работе привлекли около двухсот человек и спецтехнику.

