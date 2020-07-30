Как сообщает издание «Гааретц», в марте этого года одна из установленных орнитологами камер зафиксировала появление на свет птенца белоголового сипа на севере Израиля. Родители исправно его кормили, но в начале лета самка погибла на линиях электропередач, а самец быстро перестал справляться с ролью единственного кормильца.

Израильские военные помогли выкормить птенца белоголового сипа, оставшегося на попечении отца-одиночки. В птичью семью подселили дрон, с помощью которого в гнездо доставлялась пища.

Отцу-одиночке решили помочь специалисты израильского управления охраны природы и национальных парков, предложив подкармливать птенца с помощью мультикоптера. Беспилотник предоставила компания XTEND, а управление им на себя взяли сотрудники спецназа из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).



На протяжении следующего месяца дрон приносил к гнезду корм, обогащенный витаминами и пищевыми добавками, который подготовил Негевский зоопарк. Через 52 дня после гибели самки детёныш оперился и покинул родительский дом.



Как отмечают орнитологи, это первый успешный проект по выкармливанию птенцов хищной птицы с помощью мультикоптера. По их словам, такой подход предпочтительнее, чем если бы их забрали и выращивали в неволе.



На видеофрагменте трансляции из гнезда можно увидеть, как проходило спасение детёныша.

