ВОЗ: Дожидаться появления коллективного иммунитета от коронавируса еще долго. Пока пандемия усиливается

Для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 у 60-80% населения должны появиться антитела — либо естественным путем, либо в результате вакцинации. Об этом 29 июля заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.



«Вирусу предстоит еще долго существовать в наших сообществах, прежде чем мы его (коллективного иммунитета — прим. ред.) когда-либо достигнем», - подчеркнул Райан.



Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус говорил, что пока пандемия коронавируса в мире только усиливается — за последние шесть недель количество заболевших удвоилось. Напомним, по мнению большинства экспертов, массовая вакцинация от коронавируса начнется только в следующем году. Российские власти говорили, что группы риска могут начать получать вакцину уже в августе-сентябре этого года. «Фонтанка» подробно разбирала, что за прививки готовят в Минобороны россиянам.

