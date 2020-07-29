Экс-глава РАО получил второй приговор — на пять лет колонии. Его соучастники отделались условными сроками

Как пишет агентство, Федотов находится под стражей уже полтора года. Благодаря зачету дня в следственном изоляторе за полтора в колонии, он отбыл уже три. После вступления приговора в силу экс-глава РАО сможет просить об УДО.

При этом для самого Федотова прокурор запрашивал 5,5 лет лишения свободы, а для его подельников — на год меньше. Их защита просила суд о снисхождении и не прибегать к реальным срокам, также подчёркивая, что все они раскаиваются в содеянном, признают свою вину и готовы возместить причинённый вред.



Дело рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может назначить максимальное наказание.



Сергей Федотов был арестован в декабре 2018 года. По версии следствия, он переводил авторские гонорары на счета подконтрольных ему лиц, а затем их обналичивал. В июне 2017-го его уже приговаривали к полутора годам колонии общего режима по делу о мошенничестве со средствами РАО, нанесённый организации ущерб составил около 297 миллионов рублей. Однако он вышел по УДО в декабре того же года.



«Российское авторское общество» — некоммерческая общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами. В настоящее время в ней числятся более 25 тысяч членов.

