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29.07.2020 23:17
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Под Петербургом лоб в лоб столкнулись Mercedes-Benz и Mitsubishi. Двухлетний пассажир японской легковушки умер по дороге в больницу

В ДТП в Выборгском районе Ленобласти погиб ребёнок и пострадали несколько человек. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, в половину восьмого вечера 29 июля на 47-м километре автодороги Молодёжное – Верхне-Черкасово произошло столкновение Mercedes-Benz под управлением 40-летнего водителя и Mitsubishi, за рулём которого сидел 31-летний мужчина.

В результате серьёзные травмы получил ребёнок около двух лет, который в момент аварии находился в японской легковушке. Позже он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Как уточняет 47news, во время столкновения погибший сидел на заднем сидении в специальном удерживающем устройстве.

Водителя Mitsubishi и двоих его пассажиров также госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Дорожная полиция проводит проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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