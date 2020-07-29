Под Петербургом лоб в лоб столкнулись Mercedes-Benz и Mitsubishi. Двухлетний пассажир японской легковушки умер по дороге в больницу

В ДТП в Выборгском районе Ленобласти погиб ребёнок и пострадали несколько человек. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.



По предварительной информации, в половину восьмого вечера 29 июля на 47-м километре автодороги Молодёжное – Верхне-Черкасово произошло столкновение Mercedes-Benz под управлением 40-летнего водителя и Mitsubishi, за рулём которого сидел 31-летний мужчина.



В результате серьёзные травмы получил ребёнок около двух лет, который в момент аварии находился в японской легковушке. Позже он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Как уточняет 47news, во время столкновения погибший сидел на заднем сидении в специальном удерживающем устройстве.

