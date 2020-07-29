В Москве за сутки от коронавируса скончались 12 человек. Уровень смертности в столице не меняется

В Москве за сутки скончались еще 12 пациентов с коронавирусом. Об этом 29 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в российской столице достигло 4446 человек. Накануне сообщалось о гибели 13 пациентов — смертность остается примерно на одном уровне.



Напомним, по официальным данным на утро 29 июля, всего в России от коронавируса скончались 13673 человека, из них 2001 — в Петербурге.

