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29.07.2020 21:32
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Британскую разведку MI-6 возглавит уроженец Ливии Ричард Мур

Cменился глава службы внешней разведки Соединенного Королевства MI-6. О назначении на эту должность Ричарда Мура 29 июля сообщил МИД Великобритании.

Осенью 57-летний Мур сменит на этой должности Алекса Янгера, который возглавлял британскую разведку с 2014 года.

Как пишет Reuters, Мур вступил в Секретную разведывательную службу (SIS) в 1987 году, потом служил на различных дипломатических постах. В частности, был послом Великобритании в Турции с января 2014-го по декабрь 2017 года, а также работал заместителем советника по национальной безопасности. Он родился в Ливии, изучал философию, политику и экономику в Оксфордском университете и был стипендиатом в Гарварде.

О перестановке в руководстве MI-6 было объявлено вскоре после доклада комитета парламента по разведке и безопасности Великобритании, по данным которого власти страны недооценивали российскую угрозу.

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