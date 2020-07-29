Британскую разведку MI-6 возглавит уроженец Ливии Ричард Мур

Cменился глава службы внешней разведки Соединенного Королевства MI-6. О назначении на эту должность Ричарда Мура 29 июля сообщил МИД Великобритании.
Осенью 57-летний Мур сменит на этой должности Алекса Янгера, который возглавлял британскую разведку с 2014 года.
Как пишет Reuters, Мур вступил в Секретную разведывательную службу (SIS) в 1987 году, потом служил на различных дипломатических постах. В частности, был послом Великобритании в Турции с января 2014-го по декабрь 2017 года, а также работал заместителем советника по национальной безопасности. Он родился в Ливии, изучал философию, политику и экономику в Оксфордском университете и был стипендиатом в Гарварде.
О перестановке в руководстве MI-6 было объявлено вскоре после доклада комитета парламента по разведке и безопасности Великобритании, по данным которого власти страны недооценивали российскую угрозу.