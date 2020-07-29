Кадыров: Из-за всплеска коронавируса в Чечне ужесточают масочный режим
В Чечне вновь усиливают коронавирусные ограничения из-за всплеска заболевания в республике. Об этом 29 июля сообщил Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте».
«Девять медучреждений перепрофилированы под лечение больных COVID-19, есть коечный запас, больницы и центры снабжены всеми необходимыми лекарствами и оборудованием, средствами индивидуальной защиты. Из-за небольшого всплеска заболевания мы вновь ужесточили масочный режим, усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах. Уверен, что все эти меры помогут нам в корне изменить ситуацию и значительно снизить число заболевших», - пишет глава Чечни.
Он напомнил, что сегодня во время совещания Владимир Путин призвал сделать все, чтобы избежать второй волны коронавируса.
По официальным данным, в Чечне выявлено 2030 случаев заражения COVID-19, 32 человека умерли. Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений еще в июне. Тогда в республике вновь открылись рестораны, гостиницы и мечети. Кроме того, был отменен карантин для приезжающих из других регионов. О возвращении таких мер Кадыров пока не заявлял.