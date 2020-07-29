В Чечне вновь усиливают коронавирусные ограничения из-за всплеска заболевания в республике. Об этом 29 июля сообщил Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте».



«Девять медучреждений перепрофилированы под лечение больных COVID-19, есть коечный запас, больницы и центры снабжены всеми необходимыми лекарствами и оборудованием, средствами индивидуальной защиты. Из-за небольшого всплеска заболевания мы вновь ужесточили масочный режим, усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах. Уверен, что все эти меры помогут нам в корне изменить ситуацию и значительно снизить число заболевших», - пишет глава Чечни.