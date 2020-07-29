Лопнувшая труба на проспекте Ветеранов оставила без воды четыре дома и детский сад. Рядом с аварийным участком пробка
Несколько зданий временно остались без холодной воды после того, как труба дала течь в Красносельском районе Петербурга. Рядом с аварийным участком собралась автомобильная пробка.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала вечером 29 июля, заявка о прорыве трубы на проспекте Ветеранов, 115 поступила на горячую линию предприятия в 18:14. На место оперативно прибыла бригада. Специалисты обнаружили вытекание на трубопроводе 200 мм. В 19:40 его локализовали.
В результате случившегося без холодной воды остались четыре дома и детский сад. Здания переводят на систему временного водоснабжения.
В пресс-службе также добавили, что ближе к вечеру может быть принято решение о перекрытии проезжей части рядом с местом аварии. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», там уже собрался транспортный затор, его длина составляет около 1,5 километра.
Первыми о том, что на проспекте Ветеранов, 115 «бьёт ручей», сообщили очевидцы. В редакцию «Фонтанки» поступили фото и видео, на которых видно, что вода залила трамвайные пути. Из-за этого было снято движение трамваев 52-го маршрута. Пассажирам пришлось пересесть на другой общественный транспорт.