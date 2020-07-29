Лопнувшая труба на проспекте Ветеранов оставила без воды четыре дома и детский сад. Рядом с аварийным участком пробка

Несколько зданий временно остались без холодной воды после того, как труба дала течь в Красносельском районе Петербурга. Рядом с аварийным участком собралась автомобильная пробка.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала вечером 29 июля, заявка о прорыве трубы на проспекте Ветеранов, 115 поступила на горячую линию предприятия в 18:14. На место оперативно прибыла бригада. Специалисты обнаружили вытекание на трубопроводе 200 мм. В 19:40 его локализовали.

В результате случившегося без холодной воды остались четыре дома и детский сад. Здания переводят на систему временного водоснабжения.