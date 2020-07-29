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29.07.2020 20:48
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Лопнувшая труба на проспекте Ветеранов оставила без воды четыре дома и детский сад. Рядом с аварийным участком пробка

Несколько зданий временно остались без холодной воды после того, как труба дала течь в Красносельском районе Петербурга. Рядом с аварийным участком собралась автомобильная пробка.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала вечером 29 июля, заявка о прорыве трубы на проспекте Ветеранов, 115 поступила на горячую линию предприятия в 18:14. На место оперативно прибыла бригада. Специалисты обнаружили вытекание на трубопроводе 200 мм. В 19:40 его локализовали.

В результате случившегося без холодной воды остались четыре дома и детский сад. Здания переводят на систему временного водоснабжения.

В пресс-службе также добавили, что ближе к вечеру может быть принято решение о перекрытии проезжей части рядом с местом аварии. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», там уже собрался транспортный затор, его длина составляет около 1,5 километра.

Первыми о том, что на проспекте Ветеранов, 115 «бьёт ручей», сообщили очевидцы. В редакцию «Фонтанки» поступили фото и видео, на которых видно, что вода залила трамвайные пути. Из-за этого было снято движение трамваев 52-го маршрута. Пассажирам пришлось пересесть на другой общественный транспорт.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Boris_93*1
В этом месте , прямо по Ветеранам , ковыряя асфальт методом "прокола" , тянут новую пластиковую трубу , скорее всего в сторону новых кварталов в "Солнечном городе" - возможно угодили в действующую трубу своим буром и теперь маскируют под "аварию" . Уже месяца 4 сужение проезжей части и пробки - ночью не работают , на неудобство автовладельцев наплевали
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