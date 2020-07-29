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29.07.2020 20:24
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Визовый центр Финляндии открывает выдачу паспортов с готовой визой 3 августа

Петербуржцы, которые подали документы на финскую визу в марте и так и не смогли получить свой паспорт обратно из-за закрытия визового центра в связи с пандемией, наконец, смогут забрать свой «загранник».

Как сообщается на сайте визового центра Финляндии 29 июля, выдача готовых паспортов начнётся c 3 августа. Получить документ можно будет только по предварительной записи. Похоже, шансов сделать это в удобное время и с первого раза у петербуржцев немного: ВЦ будет выдавать документы всего три дня в неделю - в понедельник, вторник и среду с 10 до 14 часов.

С июля получить паспорт можно было лишь с платной услугой курьерской доставки.

Финляндия закрыта для российских туристов как минимум до 25 августа.

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Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Зачем паспорт с визой, если граница на замке?!)))))) Показатели требуемые по говиду не достижимы. Вакцинации нет. Льготные туры по Беломорканалу есть! Сейчас дожди, будут грибы, ягоды, рыбалочка, шашлычок. Паспорт вообще не нужен для прогулок по лесу.
260569221
Давно плюнул на эту Фенляндию... цены конские, отношение скотское (на границе держут по 3-5 часов как скот... визы не хотят на время вируса замораживать... тьфу на них
You’ll never walk alone
зачем выделять новость жирным если фактически речь не идёт об открытии визового центра, а только о возможности забрать то, что давно лежит ?
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