Визовый центр Финляндии открывает выдачу паспортов с готовой визой 3 августа

Петербуржцы, которые подали документы на финскую визу в марте и так и не смогли получить свой паспорт обратно из-за закрытия визового центра в связи с пандемией, наконец, смогут забрать свой «загранник».

Как сообщается на сайте визового центра Финляндии 29 июля, выдача готовых паспортов начнётся c 3 августа. Получить документ можно будет только по предварительной записи. Похоже, шансов сделать это в удобное время и с первого раза у петербуржцев немного: ВЦ будет выдавать документы всего три дня в неделю - в понедельник, вторник и среду с 10 до 14 часов.