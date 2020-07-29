США ввели санкции против сына и двоюродного брата президента Сирии

Министерство финансов США 29 июля добавило в санкционный список по Сирии сына и двоюродного брата президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада.
В опубликованном дополнении к санкциям фигурируют сын президента Хафез Асад и двоюродный брат Зухаир Тауфик Асад. В него также внесли 1-ю танковую дивизию Сирийской Арабской Армии, которой командует Зухаир Тауфик Асад.
Today's sanctions reaffirm the U.S. resolve to sustain economic pressure on the Assad regime until it ends its war against the Syrian people. UNSCR 2254 is the key to a political solution and peace. It is time for Assad's needless, brutal war to end. https://t.co/K7CkWMZ91G— Cale Brown (@StateDeputySPOX) July 29, 2020
Также санкции введены против бизнесмена Вассима Анвара Аль-Каттана, который владеет несколькими компаниями, занимающимися строительством элитной недвижимости. У этих компаний заключено несколько государственных контрактов на возведение торговых центров и отелей в Дамаске.
Санкции вводятся против Аль-Каттана и связанных с ним компаний «за незаконное обогащение сирийского режима благодаря строительству элитной недвижимости».
«Башар Асад и его деловые партнеры — соучастники по разрушению сирийской экономики. Они тратят десятки миллионов долларов каждый месяц, чтобы вести войну против сирийского народа, вместо того чтобы обеспечивать его основные потребности», — говорится в заявлении Минфина США.