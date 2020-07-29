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29.07.2020 19:34
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США ввели санкции против сына и двоюродного брата президента Сирии

Министерство финансов США 29 июля добавило в санкционный список по Сирии сына и двоюродного брата президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада.

В опубликованном дополнении к санкциям фигурируют сын президента Хафез Асад и двоюродный брат Зухаир Тауфик Асад. В него также внесли 1-ю танковую дивизию Сирийской Арабской Армии, которой командует Зухаир Тауфик Асад.

Также санкции введены против бизнесмена Вассима Анвара Аль-Каттана, который владеет несколькими компаниями, занимающимися строительством элитной недвижимости. У этих компаний заключено несколько государственных контрактов на возведение торговых центров и отелей в Дамаске.

Санкции вводятся против Аль-Каттана и связанных с ним компаний «за незаконное обогащение сирийского режима благодаря строительству элитной недвижимости».

«Башар Асад и его деловые партнеры — соучастники по разрушению сирийской экономики. Они тратят десятки миллионов долларов каждый месяц, чтобы вести войну против сирийского народа, вместо того чтобы обеспечивать его основные потребности», — говорится в заявлении Минфина США.

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