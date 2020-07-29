Полет «Рено» на Московском закончился на отбойнике, а «Митсубиши» на Двинской — на крыше

Развилки и повороты оказались не по силам водителям в Петербурге вечером 29 июля. Один автомобиль приземлился на отбойник, другой оказался вверх тормашками.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр, при съезде с Витебского проспекта на Московское шоссе в сторону центра автомобиль Renault разнес пластиковое ограждение и взлетел на металлический отбойник, где и повис на двух левых колесах.

Проезду машина не мешает. О пострадавших не сообщается.