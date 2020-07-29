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29.07.2020 19:13
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Полет «Рено» на Московском закончился на отбойнике, а «Митсубиши» на Двинской — на крыше

Развилки и повороты оказались не по силам водителям в Петербурге вечером 29 июля. Один автомобиль приземлился на отбойник, другой оказался вверх тормашками.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр, при съезде с Витебского проспекта на Московское шоссе в сторону центра автомобиль Renault разнес пластиковое ограждение и взлетел на металлический отбойник, где и повис на двух левых колесах.

Проезду машина не мешает. О пострадавших не сообщается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

А на повороте с Двинской улицы на Невельскую перевернулся на крышу автомобиль Mitsubishi. «Пожарная и ДПС на месте. Скорой не видно. Может, уже увезли», — пишет в группе очевидица Галина.

Судя по фото, перед переворотом автомобиль снес металлическое ограждение проезжей части на повороте. Подробности произошедшего уточняются.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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