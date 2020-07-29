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29.07.2020 19:28
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На трамвайных путях на проспекте Ветеранов «бьёт ручей». Пассажирам придётся пересесть на автобус

Внезапный разлив воды остановил движение трамваев в Красносельском районе Петербурга. На месте уже работают специалисты.

Как сообщил читатель «Фонтанки», вечером 29 июля он стал свидетелем того, как на трамвайных путях напротив дома 122 на проспекте Ветеранов «бьёт ручей». Свои слова он подтвердил фотографиями и видеозаписью с места происшествия - на них видно, что там уже работают сотрудники МЧС.

автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала, им поступила заявка об аварии на проспекте Ветеранов, 115. По указанному адресу уже выехала аварийная бригада. Подробности пообещали привести позже.

автор видео читатель «Фонтанки» Сергей

О том, как в связи со случившимся изменилось трамвайное движение, сообщили в пресс-службе Горэлектротранса. «С 18:30 на проспекте Ветеранов у Авангардной улицы из-за аварийной ситуации снято движение трамваев 52-го маршрута. Трамваи направлены до конечной станции "улица Пограничника Гарькавого"», — говорится в сообщении.

автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

f0ntan
Участок Ветеранов за проспектом Маршала Жукова (а только в этой части проспекта Ветеранов трамвайные пути) относится к Красносельскому, а не к Кировскому району
teodor
А где же наш Беглов с лопатой? Весь город тонет, а его не слышно..
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