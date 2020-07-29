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29.07.2020 18:43
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США передислоцируют свои европейские войска ближе к Чёрному морю

Соединённые Штаты, которые по решению Дональда Трампа выводят войска из Германии, начнут ротационное развертывание в Черноморском регионе. Об этом 29 июля заявил на брифинге министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, Пентагон отправит домой около 6400 своих военнослужащих из Германии и перебросит почти 5600 в другие страны НАТО. Эспер сказал, что передислокация войск и эскадрильи истребителей в Италию, а также переброска бронетранспортеров Stryker в Черноморский регион обусловлены потенциальной угрозой для Юго-Восточной Европы со стороны России.

Это позволит США «упрочить свое [военное] присутствие в целях усиления сдерживания России и поддержки наших союзников на восточном фланге НАТО», отметил глава минобороны США (цитата по New York Times).

Эспер сказал, что США могут усилить присутствие не только у Чёрного моря вблизи России, но и в Польше и странах Балтии, отмечает NYT.

В июне президент США Дональд Трамп объявил, что Америка хочет сократить численность своего военного контингента в Германии, если власти ФРГ не заплатят за их размещение. В НАТО призвали обдумать решение, однако уже 1 июля официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил вывод войск.

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Комментарии (1)

Ryszard Ewiak
Куда мы движемся?
1) В первую очередь перед нами возвращение России (Даниила 11:29a). Это означает также кризис, который затмит Великую Депрессию. Разрушится не только еврозона, но и ЕС и НАТО. Многие страны бывшего Восточного блока вернутся к военному союзу с Россией.
2) Потом будет глобальная ядерная война (Даниила 11:29б, 30a; Числа 24:23, 24; Луки 21:10, 11; Откровение 6:4). Эта война начнется с этнического конфликта: «ибо восстанет народ на народ», как в 2008 году в Грузии, а потом «царство на царство» (Матфея 24:7).
3) Будущий лидер России (будет править по образцу Александра Великого) отлично подготовит армию к следующей мировой войне, не будет жалеть средст на создание новых, не известных ранее видов оружия (Даниила 11:36-39). Защита в тени Англо-Америки принесёт вред не только Израилю (Даниила 11:40-43). После этого Англо-Америка уже не будет мутить воды (Иезекииль 32:1-32). Это будет последняя мировая война.
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