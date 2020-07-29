США передислоцируют свои европейские войска ближе к Чёрному морю

Соединённые Штаты, которые по решению Дональда Трампа выводят войска из Германии, начнут ротационное развертывание в Черноморском регионе. Об этом 29 июля заявил на брифинге министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, Пентагон отправит домой около 6400 своих военнослужащих из Германии и перебросит почти 5600 в другие страны НАТО. Эспер сказал, что передислокация войск и эскадрильи истребителей в Италию, а также переброска бронетранспортеров Stryker в Черноморский регион обусловлены потенциальной угрозой для Юго-Восточной Европы со стороны России.