США передислоцируют свои европейские войска ближе к Чёрному морю

Соединённые Штаты, которые по решению Дональда Трампа выводят войска из Германии, начнут ротационное развертывание в Черноморском регионе. Об этом 29 июля заявил на брифинге министр обороны США Марк Эспер.
По его словам, Пентагон отправит домой около 6400 своих военнослужащих из Германии и перебросит почти 5600 в другие страны НАТО. Эспер сказал, что передислокация войск и эскадрильи истребителей в Италию, а также переброска бронетранспортеров Stryker в Черноморский регион обусловлены потенциальной угрозой для Юго-Восточной Европы со стороны России.
Это позволит США «упрочить свое [военное] присутствие в целях усиления сдерживания России и поддержки наших союзников на восточном фланге НАТО», отметил глава минобороны США (цитата по New York Times).
Эспер сказал, что США могут усилить присутствие не только у Чёрного моря вблизи России, но и в Польше и странах Балтии, отмечает NYT.
В июне президент США Дональд Трамп объявил, что Америка хочет сократить численность своего военного контингента в Германии, если власти ФРГ не заплатят за их размещение. В НАТО призвали обдумать решение, однако уже 1 июля официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил вывод войск.