Авария, собравшая пробку в несколько километров в Приморском районе Петербурга днем 29 июля, не обошлась без пострадавших. Затор, между тем, на месте до сих пор.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 15:10. На Приморском проспекте, в районе ЦПКиО, столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадал 29-летний мужчина, его госпитализировали с травмами средней степени тяжести.