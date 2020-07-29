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29.07.2020 18:53
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В столкновении трех машин, перекрывшем Приморский проспект, есть пострадавший

Авария, собравшая пробку в несколько километров в Приморском районе Петербурга днем 29 июля, не обошлась без пострадавших. Затор, между тем, на месте до сих пор.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 15:10. На Приморском проспекте, в районе ЦПКиО, столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадал 29-летний мужчина, его госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Столкнувшиеся машины развернуло так, что оказался полностью перекрыт проезд по проспекту в сторону центра. Вскоре автомобили оттащили, частично освободив дорогу, но затор все равно превышал 2 километра.

В настоящее время, по данным «Яндекс.Пробок», на Приморском проспекте наблюдается плотная пробка в сторону центра, которая начинается уже на Приморском шоссе, также встала улица Савушкина — затор тянется от метро «Беговая».

Пробка на 18:24
Пробка на 18:24Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13586754" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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