В столкновении трех машин, перекрывшем Приморский проспект, есть пострадавший
Авария, собравшая пробку в несколько километров в Приморском районе Петербурга днем 29 июля, не обошлась без пострадавших. Затор, между тем, на месте до сих пор.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 15:10. На Приморском проспекте, в районе ЦПКиО, столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадал 29-летний мужчина, его госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
Столкнувшиеся машины развернуло так, что оказался полностью перекрыт проезд по проспекту в сторону центра. Вскоре автомобили оттащили, частично освободив дорогу, но затор все равно превышал 2 километра.
В настоящее время, по данным «Яндекс.Пробок», на Приморском проспекте наблюдается плотная пробка в сторону центра, которая начинается уже на Приморском шоссе, также встала улица Савушкина — затор тянется от метро «Беговая».