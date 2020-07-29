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29.07.2020 18:38
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Экс-зенитовец Смольников вернулся в ФК «Краснодар»

Экс-защитник петербургского «Зенита» Игорь Смольников, с которым сине-бело-голубые решили не продлевать контракт, перешел в ФК «Краснодар», это подтвердил кубанский клуб 29 июля.

«Защитник Игорь Смольников продолжит карьеру в «Краснодаре». С фланговым защитником подписан двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон, который вступит в силу 1 августа 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

Футболист выступал за «Зенит» с августа 2013 года. В «Краснодаре» он играл с июня 2012 года до перехода в петербургский клуб.

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