Турция «передаёт привет» всем, кто купил билеты. Власти заявили, что возможны новые ограничения
Рост числа заражённых коронавирусом в центральных и восточных районах Турции может привести к новым ограничениям. Об этом 29 июля заявил глава Минздрава Фахреттин Коджа, сообщает РИА «Новости».
«Пик пандемии в Стамбуле и Измире прошёл, но волна ещё продолжается. В Центральной Турции и в восточных провинциях пик ещё не достигнут, число случаев коронавируса постепенно увеличивается. Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры», — заявил Коджа.
По его словам, число выявленных случаев заражения новой инфекцией в стране за сутки увеличилось на 963, а летальная статистика пополнилась 15 смертями. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 228 тысяч, умерших — 5645. Турция сняла большинство ограничений ещё в начале лета, напоминает агентство.
При этом введение каких-либо запретов на период празднования Курбан-байрама в стране не планируется, добавил Коджа. Он лишь призвал жителей повсеместно использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
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В Турцию, как сообщалось ранее, будут летать «Аэрофлот» (в том числе «Победа»), «Уральские авиалинии» и Turkish Airlines. Россияне уже бросились покупать билеты, резкий рост на них зафиксировали туристические агентства и сервисы.