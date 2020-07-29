Турция «передаёт привет» всем, кто купил билеты. Власти заявили, что возможны новые ограничения

Рост числа заражённых коронавирусом в центральных и восточных районах Турции может привести к новым ограничениям. Об этом 29 июля заявил глава Минздрава Фахреттин Коджа, сообщает РИА «Новости».



«Пик пандемии в Стамбуле и Измире прошёл, но волна ещё продолжается. В Центральной Турции и в восточных провинциях пик ещё не достигнут, число случаев коронавируса постепенно увеличивается. Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры», — заявил Коджа.



По его словам, число выявленных случаев заражения новой инфекцией в стране за сутки увеличилось на 963, а летальная статистика пополнилась 15 смертями. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 228 тысяч, умерших — 5645. Турция сняла большинство ограничений ещё в начале лета, напоминает агентство.

