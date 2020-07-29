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29.07.2020 18:33
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Турция «передаёт привет» всем, кто купил билеты. Власти заявили, что возможны новые ограничения

Рост числа заражённых коронавирусом в центральных и восточных районах Турции может привести к новым ограничениям. Об этом 29 июля заявил глава Минздрава Фахреттин Коджа, сообщает РИА «Новости».

«Пик пандемии в Стамбуле и Измире прошёл, но волна ещё продолжается. В Центральной Турции и в восточных провинциях пик ещё не достигнут, число случаев коронавируса постепенно увеличивается. Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры», — заявил Коджа.

По его словам, число выявленных случаев заражения новой инфекцией в стране за сутки увеличилось на 963, а летальная статистика пополнилась 15 смертями. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 228 тысяч, умерших — 5645. Турция сняла большинство ограничений ещё в начале лета, напоминает агентство.

При этом введение каких-либо запретов на период празднования Курбан-байрама в стране не планируется, добавил Коджа. Он лишь призвал жителей повсеместно использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

С 1 августа РФ восстанавливает полёты в Великобританию, Турцию и Танзанию. АТОР назвала минимальную стоимость туров в эти страны. «Фонтанка» порассуждала, кого может заинтересовать поездка в самое экзотическое в этом списке государство.

В Турцию, как сообщалось ранее, будут летать «Аэрофлот» (в том числе «Победа»), «Уральские авиалинии» и Turkish Airlines. Россияне уже бросились покупать билеты, резкий рост на них зафиксировали туристические агентства и сервисы.

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Комментарии (2)

260578211
Очевидно, что покупка туров в Турцию - авантюра
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