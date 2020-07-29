FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +17
71.92р84.26р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
29.07.2020 18:13
0
Печать

Госдеп США назначил «главного по Арктике»

Госдепартамент США 29 июля учредил пост координатора по Арктическому региону, им стал старший советник госсекретаря Джим Де Харт, сообщает ведомство.

«Госдепартамент назначил Джима Де Харта координатором США по Арктическому региону», — говорится в сообщении.

Отмечается, что старший советник госсекретаря будет возглавлять и координировать политику департамента по связанным с Арктическим регионом вопросам для продвижения интересов США в регионе, касающихся безопасности, устойчивого экономического развития и сотрудничества со странами региона для поддержания и укрепления там порядка.

В начале июня президент США Дональд Трамп подписал меморандум, призванный защитить национальные интересы страны в Арктике и Антарктике, согласно которому США необходим готовый и работоспособный флот ледоколов, обеспечивающих безопасность, который был бы протестирован и полностью готов к 2029 году. Сейчас у США один собственный ледокол, который уже выработал свой ресурс.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний