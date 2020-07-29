Госдеп США назначил «главного по Арктике»

Госдепартамент США 29 июля учредил пост координатора по Арктическому региону, им стал старший советник госсекретаря Джим Де Харт, сообщает ведомство.
Today, @SecPompeo announced the appointment of Jim DeHart as the U.S. Coordinator for the Arctic Region. He will be responsible for leading and coordinating the Department's policy-making and diplomatic engagement on Arctic issues. https://t.co/QlkLGz1SQ1.— Department of State (@StateDept) July 29, 2020
«Госдепартамент назначил Джима Де Харта координатором США по Арктическому региону», — говорится в сообщении.
Отмечается, что старший советник госсекретаря будет возглавлять и координировать политику департамента по связанным с Арктическим регионом вопросам для продвижения интересов США в регионе, касающихся безопасности, устойчивого экономического развития и сотрудничества со странами региона для поддержания и укрепления там порядка.
В начале июня президент США Дональд Трамп подписал меморандум, призванный защитить национальные интересы страны в Арктике и Антарктике, согласно которому США необходим готовый и работоспособный флот ледоколов, обеспечивающих безопасность, который был бы протестирован и полностью готов к 2029 году. Сейчас у США один собственный ледокол, который уже выработал свой ресурс.